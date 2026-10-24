هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoبورنموث
شاهد على beIN SPORTS 2شاهد على beIN Sports ENG 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد ضد بورنموث
مانشستر يونايتد
بورنموث
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أولد ترافورد مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد وبورنموث في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8
أولد ترافورد


ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، معلقا على مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد بورنموث

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
page.match.formation.title
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسهاري ماغويرهاري ماغويرليني يوروليني يوروديوجو دالوتديوجو دالوتنصير مزراوينصير مزراويبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزيوري تيليمانسيوري تيليمانسكارلوس باليباكارلوس باليباأندري سانتوسأندري سانتوساماد ديالواماد ديالوبريان مبيوموبريان مبيوموجورجي بيتروفيتشجورجي بيتروفيتشادرين تروفيرتادرين تروفيرتteam-logoأنطونيو سيلفاجيمس هيلجيمس هيلآدم سميثآدم سميثتايلر آدمزتايلر آدمزلويس كوكلويس كوكماركوس تافيرنييهماركوس تافيرنييهرايانرايانجاستن كليفرتجاستن كليفرتإيفانيلسونإيفانيلسون
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

بورنموث

المدرب

  • مايكل كاريك
  • مارك روز


نتائج مانشستر يونايتد وبورنموث في المباريات الأخيرة


مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

فولهام
ت1-1
توتنهام
ت1-1
أتلتيكو مدريد
خ2-0
ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بورنموث

بورنموث - المستوى

ليفربول
خ0-1
تشيلسي
خ5-1
شتورم جراتس
ف3-0
سندرلاند
ف2-0
ميلان
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5


تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبورنموث في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلبورنموث
1
3
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
4
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
3
انتهت
11الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
7511235+1816
ف
ف
ف
ف
ت
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
7
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
724196+310
ت
خ
ت
ف
ت
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
11
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
12
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
13
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
14
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
15
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
7142101007
ت
ت
ت
خ
ت
16
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
7214917-87
خ
ف
ت
خ
ف
17
بورنموثبورنموثبورنموث
7133913-46
ف
خ
خ
ت
ت
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
7115614-84
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل