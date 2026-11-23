يحتضن ملعب اتحاد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي ونابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

مانشستر سيتي لم يتعثر سوى في مباراة واحدة بالخسارة أمام باريس سان جيرمان، لكن انتصر في جميع المباريات المتبقية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب اتحاد.

المباريات التالية مان سيتي دوري أبطال أوروبا 15:00 نابولي شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 4 لبث المواجهة.

من معلق مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 4 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج مانشستر سيتي ونابولي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونابولي في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027