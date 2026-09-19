ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره سندرلاند على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما سندرلاند الضيف يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "الاتحاد".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد





ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 3 عصام الشوالي





كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج مانشستر سيتي وسندرلاند في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وسندرلاند في المباريات الأخيرة









ترتيب مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027







