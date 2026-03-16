ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب اتحاد ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ريال مدريد انتصر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة ويطمح للحفاظ على هذا الفوز للوصول إلى ربع النهائي، بينما يطمح مانشستر سيتي لعودة لم يسبق القيام بها عبر تاريخه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 17 مارس 2026، على ملعب اتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

