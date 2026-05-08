ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة مرتقبة تجمع مانشستر سيتي وبرينتفورد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة في ظروف متباينة، مانشستر سيتي لا يسعى لإعطاء أي هدية أخرى لآرسنال بعدما فرط في حظوظه بيديه في الجولة الماضية بالتعثر والتعادل مع إيفرتون.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 9 مايو 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

