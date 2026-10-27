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كأس رابطة المحترفين
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoبرايتون
شاهد على beIN SPORTS 4
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
كأس رابطة المحترفين
مانشستر سيتي ضد برايتون
مانشستر سيتي
برايتون
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وبرايتون، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.


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كأس رابطة المحترفين - الجولة 4
ملعب الاتحاد


ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.


BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 3

حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027


التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد برايتون

المدرب

  • إينزو ماريسكا


نتائج مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة


مان سيتي

مان سيتي - المستوى

ليفربول
ف0-3
سان جيرمان
خ2-4
ابسويتش
ف3-2
AEK
ف5-1
أستون فيلا
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
برايتون

برايتون - المستوى

سندرلاند
ف0-2
كاونو زالجيريس
ف4-0
بالاس
ف5-0
يابلونيك
ت0-0
ليفربول
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلبرايتون
1
2
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر سيتي
مان سيتي
1
برايتون badge
برايتون
برايتون
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
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مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
4
انتهت
9الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

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