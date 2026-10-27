ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وبرايتون، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.





كأس رابطة المحترفين - الجولة 4 28 أكتوبر 2026 - 15:30 ملعب الاتحاد





المباريات التالية مان سيتي كأس رابطة المحترفين 15:30 برايتون شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.





beIN SPORTS HD 3 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027









نتائج مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة



