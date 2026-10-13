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دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoباريس سان جيرمان
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كريم مليم
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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
ملعب الاتحاد


ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

4-2-3-1
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
page.match.formation.title
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-3-3
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماماتيوس نونيزماتيوس نونيزيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولمارك جويهيمارك جويهيروبن دياشروبن دياشفيل فودينفيل فودينإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزريان شرقيريان شرقيإليوت أندرسونإليوت أندرسونجيريمي دوكوجيريمي دوكوإرلينج هالاندإرلينج هالاندماتفي سافونوفماتفي سافونوفماركوينيوسماركوينيوسأشرف حكيميأشرف حكيمينونو مينديزنونو مينديزوليان باتشووليان باتشوفيتينيافيتينياجواو نيفيسجواو نيفيسفابيان رويزفابيان رويزخفيتشا كفاراتسخيلياخفيتشا كفاراتسخيليافيران توريسفيران توريسعثمان ديمبيليعثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-2-3-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

باريس سان جيرمان

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • لويس إنريكي


نتائج مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


مان سيتي

مان سيتي - المستوى

بورتو
ف0-2
مان يونايتد
ف0-1
نوريتش
ف5-0
سندرلاند
ف5-3
ليفربول
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
16/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

موناكو
خ1-2
سلوفان
ف6-1
بريست
ف0-1
مارسيليا
ف1-2
لومان
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلباريس سان جيرمان
3
0
2
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
8الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220041+36
ف
ف
2
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
3
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
4
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
5
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
6
كوموكوموكومو
110041+33
ف
7
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
10
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
11
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
12
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
14
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
15
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
16
لانسلانسلانس
21013303
خ
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
18
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
20
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
201123-11
ت
خ
22
صباحصباحSAB
201104-41
ت
خ
23
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
24
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
25
ليلليلليل
100123-10
خ
26
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
27
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
28
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
30
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
32
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
33
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
34
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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