ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد





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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس





كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة









ترتيب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







