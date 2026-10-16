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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoإبسويتش تاون
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون
مانشستر سيتي
إبسويتش تاون
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7
ملعب الاتحاد


ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


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كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

4-1-4-1
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
page.match.formation.title
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
4-2-3-1
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دونارومامارك جويهيمارك جويهينيكو أوريلينيكو أوريليماتيوس نونيزماتيوس نونيزروبن دياشروبن دياشإليمان ندايإليمان ندايريان شرقيريان شرقيإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزأنطوان سيمينيوأنطوان سيمينيوإليوت أندرسونإليوت أندرسونإرلينج هالاندإرلينج هالاندكريستيان والتونكريستيان والتونليف دافيسليف دافيسteam-logoA. Ouattaraدارا أوشيدارا أوشيعيسى ديوبعيسى ديوبساسا لوكيتشساسا لوكيتشجوليو إنكيسوجوليو إنكيسوteam-logoفلورينتينو لويسجادون فيلوجينجادون فيلوجيندايزن مايدادايزن مايداEmersonnEmersonn
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
4-1-4-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

إبسويتش تاون

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • جاري أونيل


نتائج مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في المباريات الأخيرة


مان سيتي

مان سيتي - المستوى

مان يونايتد
ف0-1
نوريتش
ف5-0
سندرلاند
ف5-3
ليفربول
ف0-3
سان جيرمان
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
16/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ابسويتش

ابسويتش - المستوى

ليفربول
خ0-2
بالاس
ف2-3
آرسنال
خ2-4
إيفرتون
خ1-0
فولهام
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلإبسويتش تاون
3
0
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
6
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
4
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
1
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
1
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
4
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
2
انتهت
16الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
6600165+1118
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
6240126+610
ت
ف
ت
ت
ت
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
624085+310
ت
ف
ت
ت
ت
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
63121513+210
ف
خ
ت
خ
ف
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
623186+29
ت
خ
ت
ت
ف
9
ليفربولليفربولليفربول
62317709
خ
ف
ت
ف
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
6303912-39
ف
خ
ف
خ
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
62221013-38
خ
ف
خ
ت
ف
12
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
6213912-37
ف
ت
خ
ف
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61329906
ت
ت
خ
ت
ف
14
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
6204511-66
ف
ف
خ
خ
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
612358-35
خ
خ
ف
ت
ت
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
6123611-55
ت
ف
خ
ت
خ
17
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
18
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
19
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603339-63
ت
خ
ت
ت
خ
20
فولهامفولهامفولهام
6024610-42
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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