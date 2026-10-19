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دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoأي إي ك أثينا
شاهد على beIN SPORTS 3
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي ضد أي إي ك أثينا
أي إي ك أثينا
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وأيك أثينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.



متى موعد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
ملعب الاتحاد


ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد أي إي ك أثينا

4-2-3-1
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
page.match.formation.title
أي إي ك أثينا crest
أي إي ك أثينا
AEK
4-4-2
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماروبن دياشروبن دياشمارك جويهيمارك جويهيعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولإليوت أندرسونإليوت أندرسونجيريمي دوكوجيريمي دوكوريان شرقيريان شرقيأيوب بوعديأيوب بوعديإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاندألبيرتو بريجنوليألبيرتو بريجنوليستافروس بيليوسستافروس بيليوسهارولد موكوديهارولد موكوديلازاروس روتالازاروس روتافيليبي ريلفاسفيليبي ريلفاسأبوبكاري كويتاأبوبكاري كويتالوفرو مايرلوفرو مايررازفان مارينرازفان مارينM. VitalisM. Vitalisلوكا يوفيتشلوكا يوفيتشبارناباس فارغابارناباس فارغا
أي إي ك أثينا crest
أي إي ك أثينا
AEK
4-2-3-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

أي إي ك أثينا

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • M. Nikolic


نتائج مانشستر سيتي وأيك أثينا في المباريات الأخيرة


مان سيتي

مان سيتي - المستوى

نوريتش
ف5-0
سندرلاند
ف5-3
ليفربول
ف0-3
سان جيرمان
خ2-4
ابسويتش
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
18/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
AEK

AEK - المستوى

ATT
ت1-1
PAF
ف8-1
VOL
ف1-2
كريت
ف3-0
شاختار
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأيك أثينا في المباريات الأخيرة



ترتيب مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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