ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وأيك أثينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.









متى موعد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد





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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 4 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج مانشستر سيتي وأيك أثينا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأيك أثينا في المباريات الأخيرة









ترتيب مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







