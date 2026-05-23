ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع مانشستر سيتي مع ضيفه أستون فيلا.

المباراة ستكون وداعية الأسطورة الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي إلى جانب عدد آخر من اللاعبين أبرزهم برناردو سيلفا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026

الإصابات والإيقافات 44 بوبكر كامارا

نتائج مانشستر سيتي وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026