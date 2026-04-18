أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتطلع عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب الاتحاد الذي يستضيف أهم قمم الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال.

تأتي المباراة المرتقبة بين الفريقين في ظل رغبة مانشستر سيتي في إتمام مهمة الريمونتادا وجعل الكرة بين قدميه فيما يتعلق بالجولات المتبقية وهو الذي يفصل بينه وبين آرسنال المتصدر ست نقاط وتنقصه مباراة مؤجلة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟


موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 19 أبريل 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءُ بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.


القنوات الناقلة

المعلق

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس

TOD TV


كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026


التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد آرسنال

مانشستر سيتيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestآرسنال
25
جيانلويجي دوناروما
45
عبد القدير خوسانوف
27
ماتيوس نونيز
15
مارك جويهي
33
نيكو أوريلي
11
جيريمي دوكو
16
رودري
10
ريان شرقي
20
بيرناردو سيلفا
42
أنطوان سيمينيو
9
إرلينج هالاند
1
دافيد رايا
2
ويليام ساليبا
5
بييرو هينكابي
6
جابرييل
3
كريستيان موسكيرا
36
مارتن زوبيميندي
41
ديكلان رايس
10
إيبيريشي إيز
20
نوني مادويكي
19
لياندرو تروسار
29
كاي هافرتيس

المدرب

  • بيب جوارديولا

  • ميكيل آرتيتا


الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وآرسنال في المباريات الأخيرة



مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال الأخيرة


مان سيتي

آخر 5 مباريات

آرسنال

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5



