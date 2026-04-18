ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتطلع عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب الاتحاد الذي يستضيف أهم قمم الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال.

تأتي المباراة المرتقبة بين الفريقين في ظل رغبة مانشستر سيتي في إتمام مهمة الريمونتادا وجعل الكرة بين قدميه فيما يتعلق بالجولات المتبقية وهو الذي يفصل بينه وبين آرسنال المتصدر ست نقاط وتنقصه مباراة مؤجلة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟





موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 19 أبريل 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءُ بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 1 حسن العيدروس TOD TV





كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

