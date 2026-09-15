ما القنوات الناقلة لمباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ماميلودي صن داونز نظيره الأهلي السعودي على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا ضمن منافسات كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026.

المباراة هامة لأن الفوز بها يعني التتويج بكأس قارية، يصطلح عليها بكأس القارات الثلاثة "أفريقيا - آسيا - أوقيانوسيا".

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟

موعد مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 هو السبت 19 سبتمبر 2026 على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.





كأس القارات للأندية انتركونتيننتال - الجولة 2 19 سبتمبر 2026 - 09:00 Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria





ما القنوات الناقلة لمباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟

تمتلك شبكة قنوات إم بي سي حقوق بث مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة إم بي سي أكشن وتطبيق شاهد.

من معلق مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟

اختارت شبكة إم بي سي فهد عريشي للتعليق على المباراة عبر MBC ACTION.









MBC ACTION فهد عريشي





كيف تشاهد ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 عبر تطبيق شاهد.

التشكيل المتوقع لمباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026









نتائج ماميلودي صن داونز والأهلي في المباريات الأخيرة







