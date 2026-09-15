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كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
team-logoماميلودي صن داونز
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
team-logoالأهلي
شاهد على MBC Actionشاهد على MBC شاهد
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ماميلودي صن داونز ضد الأهلي
ماميلودي صن داونز
الأهلي
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
جنوب أفريقيا
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ماميلودي صن داونز نظيره الأهلي السعودي على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا ضمن منافسات كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026.

المباراة هامة لأن الفوز بها يعني التتويج بكأس قارية، يصطلح عليها بكأس القارات الثلاثة "أفريقيا - آسيا - أوقيانوسيا".

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟

موعد مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 هو السبت 19 سبتمبر 2026 على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس القارات للأندية انتركونتيننتال - الجولة 2
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria


ما القنوات الناقلة لمباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟

تمتلك شبكة قنوات إم بي سي حقوق بث مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة إم بي سي أكشن وتطبيق شاهد.

من معلق مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026؟

اختارت شبكة إم بي سي فهد عريشي للتعليق على المباراة عبر MBC ACTION.



MBC Shahid


MBC ACTION

فهد عريشي


كيف تشاهد ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026 عبر تطبيق شاهد.

التشكيل المتوقع لمباراة ماميلودي صن داونز والأهلي في كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2026


التشكيلات المحتملة ماميلودي صن داونز ضد الأهلي

المدرب

  • ميجيل كاردوسو


نتائج ماميلودي صن داونز والأهلي في المباريات الأخيرة


صن داونز

صن داونز - المستوى

LAM
ف2-3
MIL
ف2-0
LAM
ف1-2
SIW
ف3-0
CHI
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الهلال
خ3-0
الرياض
ف5-0
القادسية
خ3-2
الحزم
ف3-1
باختاكور
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


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