ما القنوات الناقلة لمباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب بينجو الدولي مواجهة قوية تجمع بين مالاوي ومصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على ملعب بينجو الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء (16:00) مساء بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4 17 نوفمبر 2026 - 08:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

نتائج مالاوي ومصر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مالاوي ومصر في المباريات الأخيرة

ترتيب مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027