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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoمالاوي
team-logoمصر
شاهد على beIN SPORTS 1
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
مالاوي ضد مصر
مالاوي
مصر
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
ملاوي
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بينجو الدولي مواجهة قوية تجمع بين مالاوي ومصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على ملعب بينجو الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء (16:00) مساء بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.

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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4
المباريات التالية
مالاوي

مالاوي

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

17 نوفمبر 2026

مصر

مصر

ما القنوات الناقلة لمباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

BeIN SPORTS 2

beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

التشكيلات المحتملة مالاوي ضد مصر

المدرب

  • C. Pasuwa

نتائج مالاوي ومصر في المباريات الأخيرة

مالاوي

مالاوي - المستوى

إثيوبيا
خ1-0
إثيوبيا
ت1-1
جنوب السودان
ف2-1
أنجولا
خ3-1
مصر
خ5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مصر

مصر - المستوى

الأرجنتين
خ3-2
أنجولا
ت0-0
جنوب السودان
ف0-5
جنوب إفريقيا
خ0-1
مالاوي
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات مالاوي ومصر في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

مالاويتعادلمصر
0
1
4
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر badge
مصر
مصر
5
مالاوي badge
مالاوي
مالاوي
0
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مالاوي badge
مالاوي
مالاوي
0
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مصر
مصر
4
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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مصر
مصر
2
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مالاوي
مالاوي
0
انتهت
المباريات الودية
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مصر
مصر
2
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مالاوي
مالاوي
1
انتهت
المباريات الودية
مصر badge
مصر
مصر
1
مالاوي badge
مالاوي
مالاوي
1
انتهت
2الأهداف المسجلة14
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب مالاوي ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة B

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مصرمصرمصر
3210100+107
ف
ف
ت
2
أنجولاأنجولاأنجولا
321051+47
ف
ف
ت
3
مالاويمالاويمالاوي
310239-63
خ
خ
ف
4
جنوب السودانجنوب السودانجنوب السودان
300319-80
خ
خ
خ
الجولة القادمة

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