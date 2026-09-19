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الدوري الفرنسي
team-logoمارسيليا
فيلودروم
team-logoباريس سان جيرمان
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
مارسيليا ضد باريس سان جيرمان
مارسيليا
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي مارسيليا نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي 2026-2027.

باريس سان جيرمان يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل مارسيليا المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "فيلودروم".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الفرنسي - الجولة 5
فيلودروم


ما القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2026.


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beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

4-2-3-1
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا
التشكيل
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-3-3
جيفري دي لانغجيفري دي لانغC. Egan-RileyC. Egan-Rileyنايف أكردنايف أكردإيميرسونإيميرسونتيموثي وياتيموثي وياأنخيل جوميزأنخيل جوميزإغور بايكساوإغور بايكساوأمين حارثأمين حارثحمد عبد الليحمد عبد الليبييري هوبيرجبييري هوبيرجأمين جويريأمين جويريماتفي سافونوفماتفي سافونوفوليان باتشووليان باتشوماركوينيوسماركوينيوسوارن زائير إيمريوارن زائير إيمرينونو مينديزنونو مينديزجواو نيفيسجواو نيفيسفابيان رويزفابيان رويزفيتينيافيتينياعثمان ديمبيليعثمان ديمبيليفيران توريسفيران توريسخفيتشا كفاراتسخيلياخفيتشا كفاراتسخيليا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-2-3-1
مارسيليا

التشكيلة الأساسية

باريس سان جيرمان

المدرب

  • برونو جينيسيو
  • لويس إنريكي


نتائج مارسيليا وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


مارسيليا

مارسيليا - المستوى

ستراسبورج
ف4-0
موناكو
خ2-0
باريس
خ2-3
رين
خ1-0
بشكتاش
خ4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

رين
ت2-2
ليل
ت2-2
موناكو
خ1-2
سلوفان
ف6-1
بريست
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات مارسيليا وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مارسيلياتعادلباريس سان جيرمان
1
0
4
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
5
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
0
انتهت
كأس الأبطال الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
2
انتهت
الدوري الفرنسي
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
0
انتهت
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
1
انتهت
الدوري الفرنسي
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
0
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
4الأهداف المسجلة13
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
موناكوموناكوموناكو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
2
ليونليونليون
532082+611
ف
ت
ف
ت
ف
3
باريسباريسباريس
532083+511
ف
ت
ف
ف
ت
4
ليلليلليل
431072+510
ف
ف
ت
ف
5
رينرينرين
531187+110
خ
ف
ف
ف
ت
6
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
5212101007
خ
ت
ف
ف
خ
7
لو مانلو مانلومان
51318806
ف
ت
ت
خ
ت
8
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
41216605
ف
خ
ت
ت
9
بريستبريستبريست
41216605
خ
ف
ت
ت
10
أنجييهأنجييهأنجييه
512245-15
ت
ت
خ
ف
خ
11
لوريانلوريانلوريان
512245-15
خ
ت
ف
خ
ت
12
ترواترواتروا
512249-55
ت
خ
خ
ف
ت
13
لانسلانسلانس
51139904
خ
ت
خ
خ
ف
14
مارسيليامارسيليامارسيليا
41036603
خ
خ
خ
ف
15
لو هافرلو هافرلوهافر
503224-23
ت
ت
خ
ت
خ
16
تولوزتولوزتولوز
503247-33
ت
ت
خ
ت
خ
17
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
4103511-63
ف
خ
خ
خ
18
نيسنيسنيس
402215-42
خ
ت
خ
ت
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط


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