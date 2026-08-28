ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "أنفيلد" مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027.
ليفربول يطمح لتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بعد التعادل مع نيوكاسل في الجولة الأولى.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو السبت 29 أغسطس 2026، على ملعب أنفيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.
وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق علي محمد علي.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN SPORTS 1
|علي محمد علي
|TOD TV
كيف تشاهد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".