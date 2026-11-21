يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة قوية تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء (19:30) مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 11:30 أنفيلد

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ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المواجهة.

من معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج ليفربول ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027