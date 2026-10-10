ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر سيتي يريد الحفاظ على الصدارة، بينما يريد ليفربول تحسين مركزه السابع في جدول الترتيب.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب "أنفيلد".

المباريات التالية ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز 11:30 مان سيتي

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 11:30 أنفيلد





ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي





كيف تشاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج ليفربول ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة









ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027







