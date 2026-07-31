ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سولدر فيلد المباراة الودية التي تجمع بين ليفربول وليدز يونايتد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب أندوني إيراولا لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأحد 2 أغسطس 2026، على استاد سولدر فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

من المتوقع أن تُبث مباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضيرية عبر منصة ليفربول الرسمية الرقمية (Liverpool FC TV).

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر منصة ليفربول الرسمية الرقمية (Liverpool FC TV).