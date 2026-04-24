ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل كريستال بالاس ضيفًا على نظيره ليفربول في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

ليفربول صاحب المركز الخامس يطمح لمواصلة المنافسة على دخول المربع الذهبي، ويواجه طموج كريستال بالاس الثالث عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 25 أبريل 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026