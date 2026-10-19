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دوري أبطال أوروبا
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoفياريال
شاهد على beIN SPORTS 2
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
ليفربول ضد فياريال
ليفربول
فياريال
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ليفربول وفياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.



متى موعد مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
أنفيلد


ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة ليفربول ضد فياريال

4-2-3-1
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
page.match.formation.title
فياريال crest
فياريال
فياريال
4-4-2
أليسون بيكرأليسون بيكرجو جوميزجو جوميزكوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسرونالد أراوخورونالد أراوخوفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخكودي جاكبوكودي جاكبوفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزريو نغوموهاريو نغوموهاأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرteam-logoL. Koumasلويز جونيورلويز جونيورteam-logoكارلوس روميروباو نافاروباو نافاروريناتو فيجاريناتو فيجاسانتياغو مورينوسانتياغو مورينوسانتي كوميسانياسانتي كوميسانيابابي جايبابي جايألبرتو موليروألبرتو موليروناثان صليباناثان صليباجيرارد مورينوجيرارد مورينوجيورج ميكوتادزيجيورج ميكوتادزي
فياريال crest
فياريال
فياريال
4-2-3-1
ليفربول

التشكيلة الأساسية

فياريال

المدرب

  • أندوني إيراولا
  • إنيغو بيريز


نتائج ليفربول وفياريال في المباريات الأخيرة


ليفربول

ليفربول - المستوى

توتنهام
ف3-1
بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
LAS
ف3-6
برينتفورد
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فياريال

فياريال - المستوى

مالاجا
ف1-3
ليفانتي
ف3-1
ريال مدريد
خ1-0
نابولي
ف3-1
إلتشي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ليفربول وفياريال في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليفربولتعادلفياريال
3
1
1
دوري أبطال أوروبا
فياريال badge
فياريال
فياريال
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
انتهت
الدوري الأوروبي
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
انتهت
الدوري الأوروبي
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
انتهت
وديات الأندية
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
انتهت
8الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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