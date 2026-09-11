ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره فولهام في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب أنفيلد.

وستكون كل الأنظار منصبة على الريدز الذي يريدون المنافسة على لقب الدوري الذي غاب عن خزائنهم الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج ليفربول وفولهام في المباريات الأخيرة

تاريخ ليفربول وفولهام في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027