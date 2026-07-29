Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
وديات الأندية
team-logoليفربول
team-logoريكسهام
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
ليفربول ضد ريكسهام
ليفربول
ريكسهام

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب يانكي المباراة الودية التي تجمع بين ليفربول وريكسهام، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب الإسباني أندوني إيراولا لفرض بصمته الفنية على ليفربول، عبر ترسيخ أسلوبه القائم على الضغط العالي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الخميس 30 يوليو 2026، على استاد يانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
ريكسهام crest
ريكسهام
WRE

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أون سبورتس والكويت الرياضية والشارقة الرياضية حقوق بث مباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق أون سبورت أو من خلال منصات كورة بلس وحسابها عبر "يوتيوب".

كما يمكنك مشاهدة قناة الكويت الرياضية عبر الإنترنت من خلال منصة 51 Kuwait الرقمية التابعة لوزارة الإعلام الكويتية، أو عبر تحميل تطبيق KUWAIT TV لهواتف أندرويد.

أما قناة الشارقة الرياضية فيمكنك الوصول إلى البث المباشر لها من خلال تحميل تطبيق "مرايا".

المباراةليفربول - ريكسهام
الموعدالخميس 30 يوليو 2026
التوقيت14:30 السعودية، 15:30 الإمارات
القنوات الناقلةأون سبورتس بلس
الكويت الرياضية
الشارقة الرياضية
التعليقمؤمن حسن
علي الشمري
سالم السالمي
الملعبيانكي
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل