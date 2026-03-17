ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي ليفربول نظيره جلطة سراي، في لقاء مرتقب ضمن مباريات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب في تركيا بهدف نظيف، ويبحث عن عودة ضد جلطة سراي للتأهل إلى ربع النهائي وعدم تكرار إخفاق الموسم الماضي بالخروج المبكر من البطولة.

وفي حال فاز ليفربول، فسوف يواجه المنتصر من تشيلسي وباريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 18 مارس 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

