ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي ليفربول نظيره توتنهام على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

ليفربول لا يعيش أفضل فتراته في الدوري الإنجليزي، فلم يحقق سوى انتصار وحيد فقط وتعادل 3 مباريات.

لكن منافسه ليس في حال أفضل، فلم يحقق أي انتصار وتعادل مرتين وخسر مرتين دون تسجيل أي هدف في 4جولات.

وهذا يعني أنّ مواجهة الفريقين في الكأس بعنوان رحلة البحث عن طمأنة الجماهير وإنهاء الشكوك.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ملعب "أنفيلد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.





كأس رابطة المحترفين - الجولة 3 15 سبتمبر 2026 - 15:00 أنفيلد





ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس علي محمد علي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.





beIN SPORTS HD 3 علي محمد علي





كيف تشاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027









نتائج ليفربول وتوتنهام في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام في المباريات الأخيرة



