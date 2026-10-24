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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoبرايتون
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ليفربول ضد برايتون
ليفربول
برايتون
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين ليفربول وبرايتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، معلقا على مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.


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أحمد البلوشي


كيف تشاهد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ليفربول ضد برايتون

4-2-3-1
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
page.match.formation.title
برايتون crest
برايتون
برايتون
4-2-3-1
أليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكرونالد أراوخورونالد أراوخوميلوس كيركيزميلوس كيركيزجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرريو نغوموهاريو نغوموهاريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخبرادلي باركولابرادلي باركولافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزأليكسندر إيساكأليكسندر إيساكبارت فيربروجينبارت فيربروجينأوليفييه بوسكاليأوليفييه بوسكاليلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلولويس دينكلويس دينكشيما أندريسشيما أندريسماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبرباسكال جروسباسكال جروسياسين عياريياسين عياريدييجو جوميزدييجو جوميزتشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاس
برايتون crest
برايتون
برايتون
4-2-3-1
ليفربول

التشكيلة الأساسية

برايتون

المدرب

  • أندوني إيراولا
  • فابيان هورزلر


نتائج ليفربول وبرايتون في المباريات الأخيرة


ليفربول

ليفربول - المستوى

بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
LAS
ف3-6
برينتفورد
ف1-2
فياريال
ف4-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برايتون

برايتون - المستوى

آرسنال
ف3-0
سندرلاند
ف0-2
كاونو زالجيريس
ف4-0
بالاس
ف5-0
يابلونيك
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/0
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5


تاريخ مواجهات ليفربول وبرايتون في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليفربولتعادلبرايتون
3
0
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
3
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
1
انتهت
10الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
7511235+1816
ف
ف
ف
ف
ت
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
7
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
724196+310
ت
خ
ت
ف
ت
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
11
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
12
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
13
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
14
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
15
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
7142101007
ت
ت
ت
خ
ت
16
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
7214917-87
خ
ف
ت
خ
ف
17
بورنموثبورنموثبورنموث
7133913-46
ف
خ
خ
ت
ت
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
7115614-84
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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