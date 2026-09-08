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دوري أبطال أوروبا
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoأتلتيكو مدريد
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد
ليفربول
أتلتيكو مدريد

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب أنفيلد.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريقين الطامحين في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3علي سعيد الكعبي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

4-2-3-1
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
التشكيل
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
4-4-2
أليسون بيكرأليسون بيكرجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهرونالد أراوخورونالد أراوخوفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكميلوس كيركيزميلوس كيركيزدومينيك سوبوسلايدومينيك سوبوسلايكودي جاكبوكودي جاكبوريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخبرادلي باركولابرادلي باركولافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزأليكسندر إيساكأليكسندر إيساكيان أوبلاكيان أوبلاكدافيد هانكودافيد هانكومارك بوبيلمارك بوبيلماركوس يورينتيماركوس يورينتياليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدومورتين هيولماندمورتين هيولماندجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيبابلو باريوسبابلو باريوسأديمولا لوكمانأديمولا لوكمانأليخاندرو بايناأليخاندرو بايناخوليان ألفاريزخوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أندوني إيراولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ ليفربول وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

أتلتيكو مدريد

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

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