هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoليفانتي
سيوداد دي فالنسيا
team-logoبرشلونة
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ليفانتي ضد برشلونة
ليفانتي
برشلونة
الدوري الإسباني

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ليفانتي نظيره برشلونة في الدوري الإسباني في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

برشلونة يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، بينما يحتل ليفانتي المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد سيوتات دي فالنسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
crest
الدوري الإسباني - الجولة 5
سيوداد دي فالنسيا

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة ليفانتي ضد برشلونة

4-3-3
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
ماثيو ريانماثيو ريانأدريان دي لا فوينتيأدريان دي لا فوينتيمانويل سانشيزمانويل سانشيزN. PerezN. Perezعيسى مانديعيسى مانديجون أندير اولاساغاستيجون أندير اولاساغاستيE. BardeliE. BardeliO. ReyO. Reyتياغو فيرنانديزتياغو فيرنانديزإيفان روميرو دي أفيلاإيفان روميرو دي أفيلاروجير بروغويروجير بروغويجوان جارسياجوان جارسياأندرياس كريستنسنأندرياس كريستنسنباو كوبارسيباو كوبارسيجيرارد مارتنجيرارد مارتنتشافي إسبارتتشافي إسبارتبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالرودريرودريفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزانتوني جوردونانتوني جوردونرافينيارافينيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-3-3

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • L. Castro

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفانتي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ليفانتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
22/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ ليفانتي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ليفانتي

آخر 5 مباريات

برشلونة

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل