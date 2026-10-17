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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليدز يونايتد
إيلاند رود
team-logoمانشستر يونايتد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد
ليدز يونايتد
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب إيلاند رود مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب إيلاند رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7
إيلاند رود


ما القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي معلقا على مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


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عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد

3-5-2
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
page.match.formation.title
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4-2-3-1
جيمس ترافوردجيمس ترافوردنيكو ايلفيدينيكو ايلفيديجيمس جاستنجيمس جاستنطارق محرموفيتشطارق محرموفيتشجايدن بوجلجايدن بوجلأو تاناكاأو تاناكاجابرييل جودمونسونجابرييل جودمونسونE. AmpaduE. Ampaduأنطون ستاخأنطون ستاخدومينيك كالفيرت ليويندومينيك كالفيرت ليويننواه أوكافورنواه أوكافورسيني لامينسسيني لامينسليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزهاري ماغويرهاري ماغويرليني يوروليني يوروديوجو دالوتديوجو دالوتماتيوس كونياماتيوس كونيايوري تيليمانسيوري تيليمانسأندري سانتوسأندري سانتوسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزاماد ديالواماد ديالوبريان مبيوموبريان مبيومو
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3-5-2
ليدز يونايتد

التشكيلة الأساسية

مانشستر يونايتد

المدرب

  • دانييل فاركي
  • مايكل كاريك


نتائج ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة


ليدز

ليدز - المستوى

برايتون
ت1-1
تشيلسي
خ6-3
نيوكاسل
ف4-1
بالاس
ت0-0
آرسنال
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
توتنهام
ت1-1
أتلتيكو مدريد
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليدز يونايتدتعادلمانشستر يونايتد
1
2
2
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
4الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7700197+1221
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
73041115-49
خ
ف
خ
ف
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
7223711-48
ف
ت
ف
خ
ت
13
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
6213912-37
ف
ت
خ
ف
خ
14
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61329906
ت
ت
خ
ت
ف
15
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
6204511-66
ف
ف
خ
خ
خ
16
فولهامفولهامفولهام
7124710-35
ف
خ
ت
ت
خ
17
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
612358-35
خ
خ
ف
ت
ت
18
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
19
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603339-63
ت
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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