ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وجنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة ليتشي وجنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب فيا ديل ماري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وجنوى في الكالتشيو من خلالها.
كيف تشاهد مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة ليتشي ضد جنوى
التشكيلة الأساسية
المدرب
- يوسيبيو دي فرانشيسكو
- دانييلي دي روسي
نتائج ليتشي وجنوى في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات ليتشي وجنوى في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|9
|8
|1
|0
|25
|10
|+15
|25
ف
ف
ف
ف
ت
|2
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
ف
ف
ف
ف
ف
|3
|9
|6
|3
|0
|23
|8
|+15
|21
ف
ت
ف
ت
ت
|4
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
ف
ف
ف
ت
خ
|5
|9
|5
|3
|1
|18
|11
|+7
|18
خ
ف
ف
ت
ف
|6
|9
|5
|2
|2
|22
|14
|+8
|17
ف
ت
ف
خ
ف
|7
|9
|4
|2
|3
|17
|11
|+6
|14
ف
ت
خ
ف
ت
|8
|9
|4
|2
|3
|11
|10
|+1
|14
خ
ف
خ
ت
ف
|9
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
خ
ف
ف
ف
ت
|10
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
خ
خ
خ
ت
ف
|11
|9
|3
|2
|4
|12
|12
|0
|11
ف
ف
خ
ف
ت
|12
|9
|3
|2
|4
|16
|17
|-1
|11
ت
ت
خ
ف
خ
|13
|9
|3
|1
|5
|8
|13
|-5
|10
ف
ف
خ
ف
خ
|14
|9
|3
|0
|6
|10
|19
|-9
|9
خ
خ
ف
خ
خ
|15
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
خ
خ
خ
ت
خ
|16
|9
|2
|1
|6
|16
|22
|-6
|7
خ
خ
ف
خ
ف
|17
|9
|1
|2
|6
|9
|18
|-9
|5
ت
خ
خ
خ
خ
|18
|9
|1
|2
|6
|11
|21
|-10
|5
ت
خ
خ
خ
ت
|19
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|-10
|5
ت
خ
خ
خ
ف
|20
|9
|1
|0
|8
|6
|19
|-13
|3
خ
خ
ف
خ
خ