ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وجنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي وجنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 1 نوفمبر 2026 - 12:00 فيا ديل ماري

المباريات التالية ليتشي الدوري الإيطالي 12:00 جنوى شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وجنوى في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج ليتشي وجنوى في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليتشي وجنوى في المباريات الأخيرة

ترتيب ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027