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الدوري الإيطالي
team-logoليتشي
فيا ديل ماري
team-logoجنوى
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ليتشي ضد جنوى
ليتشي
جنوى
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وجنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي وجنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
فيا ديل ماري
المباريات التالية
ليتشي

ليتشي

الدوري الإيطالي

01 نوفمبر 2026

جنوى

جنوى

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وجنوى في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ليتشي ضد جنوى

3-4-2-1
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
التشكيل
جنوى crest
جنوى
جنوى
3-4-2-1
ولاديميرو فالكونيولاديميرو فالكونيGabrielGabrielجميل سييبيرتجميل سييبيرتكوري نداباكوري نداباteam-logoجويل مونتيرواومري غانديلماناومري غانديلمانيوسف مالحيوسف مالحعمر نجومعمر نجومانتونينو غالوانتونينو غالورافايل فيجارافايل فيجاP. EstebanP. Estebanجاستن بيجلوجاستن بيجلويوهان فاسكيزيوهان فاسكيزليو أوستيجاردليو أوستيجارداليساندرو ماركاندالياليساندرو ماركانداليميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونكينغسلي إهيزيبوكينغسلي إهيزيبوتوماسو بالدانزيتوماسو بالدانزيAmorimAmorimمورتن فريندروبمورتن فريندروبفيتينيافيتينياميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتش
جنوى crest
جنوى
جنوى
3-4-2-1
ليتشي

التشكيلة الأساسية

جنوى

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو
  • دانييلي دي روسي

نتائج ليتشي وجنوى في المباريات الأخيرة

ليتشي

ليتشي - المستوى

ميلان
خ3-0
بولونيا
خ1-2
أودينيزي
ف0-3
يوفنتوس
خ0-2
فروسينوني
خ5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
جنوى

جنوى - المستوى

RBU
خ2-0
فيورنتينا
ف2-1
روما
خ2-0
فينيزيا
ف1-0
يوفنتوس
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات ليتشي وجنوى في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

ليتشيتعادلجنوى
1
2
2
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
1
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جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
2
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
2
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ليتشي
ليتشي
1
انتهت
3الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب ليتشي وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
19
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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