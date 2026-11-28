يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وأتالانتا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة ليتشي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي وأتالانتا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 30 نوفمبر 2026، على ملعب فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً (21:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 30 نوفمبر 2026 - 12:30 فيا ديل ماري

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ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وأتالانتا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ليتشي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج ليتشي وأتالانتا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليتشي وأتالانتا في المباريات الأخيرة

ترتيب ليتشي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027