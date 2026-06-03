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التصفيات المؤهلة لكأس آسيا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
لبنان ضد اليمن
لبنان
اليمن
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب لبنان مباراته الهامة ضد نظيره اليمني بهدف الاستمرار في تصفيات كأس آسيا 2027 بأفضل شكل ممكن.

المنتخب اللبناني متواجد في المجموعة الثانية من التصفيات والتي تضم أيضًا كلًا من بوتان وبروناي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027؟

موعد مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027 هو يوم الخميس 4 يونيو 2026، على ستاد حمد الكبير.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت لبنان واليمن والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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التصفيات المؤهلة لكأس آسيا - Asian Cup Qualification Round 3 Grp. B

ما القنوات الناقلة لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات الكاس، بالتحديد عبر قناة الكاس 1 وبتعليق سمير المعيرفي

كيف تشاهد مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق شوووف.

القنوات الناقلةالتعليق
الكاس 1سمير المعيرفي

التشكيل المتوقع لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027

نتائج لبنان واليمن في المباريات الأخيرة

لبنان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

اليمن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات لبنان واليمن في المباريات الأخيرة

لبنان

آخر مباراتان

اليمن

1

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2
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