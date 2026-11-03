ما القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ريد بول أرينا لايبزيج مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين لايبزيج ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 ريد بول أرينا، لايبزيج

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ما القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج لايبزيج ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات لايبزيج ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027