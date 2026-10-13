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دوري أبطال أوروبا
team-logoلاسك
Raiffeisen Arena
team-logoليفربول
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كريم مليم
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ما القنوات الناقلة لمباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
لاسك ضد ليفربول
لاسك
ليفربول
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
النمسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب رايفيسن أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين لاسك وليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب رايفيسن أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء (19:45) مساء السعودية، التاسعة إلا ربع مساء (20:45) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
Raiffeisen Arena


ما القنوات الناقلة لمباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة لاسك ضد ليفربول

3-5-2
لاسك crest
لاسك
LAS
page.match.formation.title
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
L. JungwirthL. Jungwirthأندي أندراديأندي أندراديكزافييه مبويامباكزافييه مبويامباJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. Joergensenروبيرت ليوبيتشيتشروبيرت ليوبيتشيتشY. DibangoY. Dibangoساشا هورفاثساشا هورفاثميلايرو بوغاردميلايرو بوغاردساسا كالادزيتشساسا كالادزيتشكريستوف لانجكريستوف لانجأليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكرونالد أراوخورونالد أراوخوميلوس كيركيزميلوس كيركيزجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهريو نغوموهاريو نغوموهافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيربرادلي باركولابرادلي باركولاteam-logoL. Koumas
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
3-5-2
لاسك

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • دايتمر كوباور
  • أندوني إيراولا


نتائج لاسك وليفربول في المباريات الأخيرة


LAS

LAS - المستوى

AEK
خ1-0
شتورم جراتس
خ2-1
HAR
ت3-3
FVI
ف2-1
RAP
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

أتلتيكو مدريد
ف2-1
فولهام
ت0-0
توتنهام
ف3-1
بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات لاسك وليفربول في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

لاسكتعادلليفربول
0
0
2
الدوري الأوروبي
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
4
لاسك badge
لاسك
LAS
0
انتهت
الدوري الأوروبي
لاسك badge
لاسك
LAS
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
انتهت
1الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2


ترتيب لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220041+36
ف
ف
2
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
3
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
4
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
5
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
6
كوموكوموكومو
110041+33
ف
7
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
10
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
11
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
12
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
14
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
15
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
16
لانسلانسلانس
21013303
خ
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
18
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
20
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
201123-11
ت
خ
22
صباحصباحSAB
201104-41
ت
خ
23
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
24
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
25
ليلليلليل
100123-10
خ
26
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
27
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
28
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
30
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
32
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
33
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
34
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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