ما القنوات الناقلة لمباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب رايفيسن أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين لاسك وليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب رايفيسن أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء (19:45) مساء السعودية، التاسعة إلا ربع مساء (20:45) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena





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ما القنوات الناقلة لمباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 3 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج لاسك وليفربول في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات لاسك وليفربول في المباريات الأخيرة









ترتيب لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







