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الدوري الإيطالي
team-logoلاتسيو
الأولمبيكو
team-logoمونزا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
لاتسيو ضد مونزا
لاتسيو
مونزا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو ومونزا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل مونزا المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
الأولمبيكو


ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد مونزا

4-3-3
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لاتسيو
لاتسيو
التشكيل
مونزا crest
مونزا
مونزا
3-4-2-1
كريستوس مانداسكريستوس مانداسجوسيب سوتالوجوسيب سوتالورومانو فلوريانيرومانو فلوريانينونو تافاريسنونو تافاريسO. ProvstgaardO. Provstgaardدافيد فراتيسيدافيد فراتيسيكينيت تايلوركينيت تايلوررضى بلحيانرضى بلحيانماتيا زاكانييماتيا زاكانييغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونتيجاني نوسلينتيجاني نوسلينN. ToernqvistN. Toernqvistايدي كواديوايدي كواديواندريا كاربونياندريا كاربونيلورينزو لوكيزيلورينزو لوكيزيريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسJ. RobinsonJ. Robinsonمايكل فولورونشومايكل فولورونشوصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليايبينيزير اكينسانميروايبينيزير اكينسانميروباتريك كوترونيباتريك كوترونيG. VarelaG. Varela
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مونزا
مونزا
4-3-3
لاتسيو

التشكيلة الأساسية

مونزا

المدرب

  • جينارو غاتوسو
  • إيفان يوريتش


نتائج لاتسيو ومونزا في المباريات الأخيرة


لاتسيو

لاتسيو - المستوى

أودينيزي
ف1-2
ميلان
ت2-2
فينيزيا
ف0-2
ARE
ف2-0
JUV
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مونزا

مونزا - المستوى

بارما
ت1-1
ليتشي
خ3-2
ساسوولو
ف2-1
كريمونيسي
خ2-3
بريست
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات لاتسيو ومونزا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

لاتسيوتعادلمونزا
3
2
0
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
5
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مونزا
مونزا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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مونزا
مونزا
0
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لاتسيو
لاتسيو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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مونزا
مونزا
2
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لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
1
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مونزا
مونزا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
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لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
11الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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