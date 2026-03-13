Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoلاتسيو
الأولمبيكو
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة بين لاتسيو وميلان ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 60 نقطة، بعد الانتصار المهم في ديربي ميلانو على إنتر في الجولة السابقة من السيري آ، ليُقلص الفارق بينه وبين الصدارة إلى 7 نقاط، وبالتأكيد يسعى ميلان للخروج بالثلاثة نقاط والاستمرار في مُطاردة السكوديتو.

على الجانب الاخر يحتل لاتسيو المركز الـ10 برصيد 37، ويُقدم أداءً سيئاً بالنسبة لجماهيرة التي كانت تآمل في نتائج أفضل من ذلك، وقد يتوقف طموح الفريق للوصول لأي مركز من المراكز المؤهلة للمحافل الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة لاتسيو وميلان في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 15 مارس 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد ميلان

لاتسيوHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
40
E. Motta
17
نونو تافاريس
34
ماريو خيلا
13
أليسيو رومانيولي
77
أدام ماروسيتش
24
كينيت تايلور
7
فيسايو ديلي باشيرو
21
رضى بلحيان
18
غوستاف ايساكسون
10
ماتيا زاكانيي
27
دانيل مالديني
16
مايك ماينان
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
5
كوني دي وينتر
56
أليكسيس ساليمايكيرس
4
صامويل ريتشي
19
يوسف فوفانا
14
لوكا مودريتش
2
بيرفس إستوبينان
10
رافائيل لياو
11
كريستيان بوليسيتش

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • موريتزيو ساري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج لاتسيو وميلان في المباريات الأخيرة

لاتسيو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات لاتسيو وميلان الأخيرة

لاتسيو

آخر 5 مباريات

ميلان

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0