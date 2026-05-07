Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoلاتسيو
الأولمبيكو
team-logoإنتر
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

لاتسيو ضد إنتر
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
لاتسيو
إنتر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو وإنتر ضمن الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تُوج النيراتزوري ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي، بعد أن انتصر في الجولة السابقة من السيري آ على بارما بهدفين دون رد، ليصل للنقطة 82، وبفارق 12 نقطة كاملة عن نابولي أقرب مُنافسيه، وقبل ثلاثة جولات فقط من انتهاء الموسم، لذاً ستكون المباريات القادمة هي بمثابة احتفاليات لمشجعى الأفاعي.

على الجانب الأخر يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 51 نقطة، وعلى الرغم من تواجده في منطقة أمنة بشكل كبير من الهبوط، إلا أنه يسعى لتحسين ترتيبه في الجدول لمصالحة جماهيرة، خاصة بعد استحالة إمكانية وصوله لأي مقعد من مقاعد البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة لاتسيو وإنتر في الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 9 مايو 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد إنتر

لاتسيوHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
40
E. Motta
25
O. Provstgaard
17
نونو تافاريس
77
أدام ماروسيتش
13
أليسيو رومانيولي
26
توما باسيتش
4
باتريك
24
كينيت تايلور
27
دانيل مالديني
10
ماتيا زاكانيي
18
غوستاف ايساكسون
1
يان سومر
95
أليساندرو باستوني
25
مانويل أكانجي
31
يان بيسيك
8
بيتار سوسيتش
32
فيديريكو ديماركو
7
بيوتر زيلينسكي
23
نيكولو باريلا
2
دينزل دومفريس
22
هنريك مخيتاريان
9
ماركوس تورام

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • موريتزيو ساري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج لاتسيو وإنتر في المباريات الأخيرة

لاتسيو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات لاتسيو وإنتر الأخيرة

لاتسيو

آخر 5 مباريات

إنتر

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان