ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو وإنتر ضمن الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تُوج النيراتزوري ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي، بعد أن انتصر في الجولة السابقة من السيري آ على بارما بهدفين دون رد، ليصل للنقطة 82، وبفارق 12 نقطة كاملة عن نابولي أقرب مُنافسيه، وقبل ثلاثة جولات فقط من انتهاء الموسم، لذاً ستكون المباريات القادمة هي بمثابة احتفاليات لمشجعى الأفاعي.

على الجانب الأخر يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 51 نقطة، وعلى الرغم من تواجده في منطقة أمنة بشكل كبير من الهبوط، إلا أنه يسعى لتحسين ترتيبه في الجدول لمصالحة جماهيرة، خاصة بعد استحالة إمكانية وصوله لأي مقعد من مقاعد البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة لاتسيو وإنتر في الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 9 مايو 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج لاتسيو وإنتر في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات لاتسيو وإنتر الأخيرة

ترتيب لاتسيو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026