ما القنوات الناقلة لمباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف كيتارا الأوغندي نظيره الأهلي على ستاد "هويما" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.

الأهلي يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب غاب عن خزائنه منذ عام 2015.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

موعد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "هويما".

المباريات التالية الأهلي الدوري المصري الممتاز 13:00 القناة

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.









ما القنوات الناقلة لمباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

لم تختر شبكة أون سبورت معلقا إلى الآن للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.



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كيف تشاهد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027









نتائج كيتارا والأهلي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات كيتارا والأهلي والزمالك في المباريات الأخيرة









ترتيب كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027







