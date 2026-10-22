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الدوري الإيطالي
team-logoكومو
جوسيبي سينيجاليا
team-logoساسولو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كومو ضد ساسولو
كومو
ساسولو
الدوري الإيطالي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد جيوسيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وساسوولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كومو وساسوولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد جيوسيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
جوسيبي سينيجاليا


ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة كومو ضد ساسولو

4-2-3-1
كومو crest
كومو
كومو
page.match.formation.title
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
4-2-3-1
جان بوتيزجان بوتيزمارك اوليفييه كيمبمارك اوليفييه كيمبI. SmolcicI. Smolcicأليكس فاليأليكس فاليجاكوبو رامونجاكوبو رامونلويس ميلالويس ميلاماكسينس كاكيريتماكسينس كاكيريتنيكو بازنيكو بازلوكاس دا كونهالوكاس دا كونهاM. LiberaliM. Liberaliأناستاسيوس دوفيكاسأناستاسيوس دوفيكاسأريجانيت موريكأريجانيت موريكدويي كاليتا-كاردويي كاليتا-كارإيغناس فان دير بريمتإيغناس فان دير بريمتكاس أودينتالكاس أودينتالJ. DoigJ. Doigكريستيان ثورستفيدتكريستيان ثورستفيدتنيمانيا ماتيتشنيمانيا ماتيتشدومينيكو بيرارديدومينيكو بيرارديداريل باكولاداريل باكولاA. LaurienteA. Laurienteسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتو
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
4-2-3-1
كومو

التشكيلة الأساسية

ساسولو

المدرب

  • سيسك فابريجاس
  • ألبرتو أكويلاني


نتائج كومو وساسوولو في المباريات الأخيرة


كومو

كومو - المستوى

فروسينوني
خ2-0
روما
ت0-0
فينورد
خ3-2
فيورنتينا
ف1-3
مان يونايتد
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ساسوولو

ساسوولو - المستوى

بولونيا
ت2-2
يوفنتوس
ف3-2
مونزا
خ2-1
ميلان
ت1-1
فروسينوني
خ4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات كومو وساسوولو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

كوموتعادلساسولو
2
0
1
الدوري الإيطالي
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
2
كومو badge
كومو
كومو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
2
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
كأس إيطاليا
كومو badge
كومو
كومو
3
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
6الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/3
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/3

ترتيب كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
تورينوتورينوتورينو
7313109+110
ف
ف
ت
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
72141315-27
ف
خ
ف
خ
ت
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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