ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد جيوسيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وساسوولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كومو وساسوولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد جيوسيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 09:00 جوسيبي سينيجاليا





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ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج كومو وساسوولو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات كومو وساسوولو في المباريات الأخيرة





ترتيب كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027



