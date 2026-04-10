ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وإنتر ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بعد انتصاره الكبير على روما بخماسية مقابل هدفين في الجولة السابقة من السيري آ، ليظل متصدراً بفارق 7 نقاط عن نابولي أقرب منافسيه، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب السكوديتو.

على الجانب الأخر يُقدم كومو موسم خيالي وأداء مثالي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة، واستطاع إحراج كبار إيطاليا في أكثر من مُناسبة، وعلى الرغم من هزيمته أمام النيراتزوري في الدور الأول من الدوري، إلا أنه تعادل في أخر لقاء جمع بينهما في كأس إيطاليا، ويسعى الفريق لاستمرار نتائجة الجيدة والمحافظة على مركزه المؤهل إلى دوري الأبطال، لذا من المتوقع أن يكون لقاء قوي ومميز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كومو وإنتر في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 12 أبريل 2026، على استاد جوزيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جوسيبي سينيجاليا

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج كومو وإنتر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كومو وإنتر الأخيرة

ترتيب كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026