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كأس العالم
team-logoكولومبيا
هارد روك
team-logoالبرتغال
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كولومبيا ضد البرتغال
القنوات الناقلة
كأس العالم
البرتغال
كولومبيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة كولومبيا في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر.

وتعادل منتخب البرتغال بهدف لمثله ضد الكونغو الديمقراطية، قبل اكتساح أوزباكستان بخماسية نظيفة.

وتأهلت كولومبيا بصورة رسمية بعد الفوز في أول مباراتين وتبحث عن انتصار أو تعادل لتأمين الصدارة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "هارد روك" في ميامي الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 11
هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR  وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 3
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة كولومبيا ضد البرتغال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نيستور لورينزو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو مارتينيز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج كولومبيا والبرتغال في المباريات الأخيرة

كولومبيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب كولومبيا والبرتغال في مجموعات كأس العالم 2026

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