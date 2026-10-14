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دوري المؤتمر الأوروبي
team-logoكوبس
Savon Sanomat Areena
team-logoطرابزون سبور
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كوبس ضد طرابزون سبور
كوبس
طرابزون سبور
دوري المؤتمر الأوروبي
فنلندا
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سافون سانومات أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين كوبس بالوسيور وطرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 15 أكتوبر 2026 على ملعب سافون سانومات أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع (19:45) مساء بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع مساء (20:45) بتوقيت الإمارات.


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دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 1
Savon Sanomat Areena


ما القنوات الناقلة لمباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2026.


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خليل البلوشي


كيف تشاهد مباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027


التشكيلات المحتملة كوبس ضد طرابزون سبور

المدرب

  • M. Nuutinen


نتائج كوبس بالوسيور وطرابزون سبور tdفي دوري المتمر الأوروبي في المباريات الأخيرة


KUP

KUP - المستوى

GNI
ت1-1
HJK
ت0-0
VPS
ف0-2
ACO
خ0-1
INT
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
طرابزون سبور

طرابزون سبور - المستوى

جنتشلربيرليجي
ف5-0
قونيا سبور
خ1-0
جلطة سراي
ف4-0
DRO
خ0-1
سامسون سبور
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
12/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5


تاريخ مواجهات كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة



ترتيب كوبس بالوسيور وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
هارتسهارتسHEA
00000000
1
خيتافيخيتافيخيتافي
00000000
1
سبورتنج براجاسبورتنج براجابراجا
00000000
1
سانت ترويدنسانت ترويدنSTT
00000000
1
لينكولن ريد امبسلينكولن ريد امبسLRI
00000000
1
طرابزون سبورطرابزون سبورطرابزون سبور
00000000
1
بوراك باينيالوكابوراك باينيالوكاBOR
00000000
1
إنتر ديإنتر ديESC
00000000
1
كاونو زالغيريسكاونو زالغيريسKZA
00000000
1
موناكوموناكوموناكو
00000000
1
تفينتيتفينتيتفينتي
00000000
1
باناثينايكوسباناثينايكوسباناثينايكوس
00000000
1
ميتييلاندميتييلاندميتييلاند
00000000
1
أي جي إفأي جي إفAGF
00000000
1
برانبرانبران
00000000
1
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
00000000
1
هايدوك سبليتهايدوك سبليتHAS
00000000
1
ثونثونTHU
00000000
1
إف سي نوردسيايلاندإف سي نوردسيايلاندFCN
00000000
1
النجم الأحمر بلجرادالنجم الأحمر بلجرادالنجم الأحمر
00000000
1
جينتجينتGNT
00000000
1
يونيفيرسيتاتيا كرايوفايونيفيرسيتاتيا كرايوفاUCR
00000000
1
كوبنهاجنكوبنهاجنكوبنهاجن
00000000
1
لوجانولوجانوLUG
00000000
1
إيجناتياإيجناتياEGN
00000000
1
أياكسأياكسأياكس
00000000
1
بافوسبافوسبافوس
00000000
1
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
1
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
00000000
1
كايرات ألماتيكايرات ألماتيكيرات
00000000
1
يابلونيكيابلونيكJAB
00000000
1
آر إف إسآر إف إسRIG
00000000
1
كوبسكوبسKUP
00000000
1
Iberia 1999Iberia 1999IBE
00000000
1
ميالبيميالبيMJA
00000000
1
سسكا صوفياسسكا صوفياCSS
00000000
التأهل إلى دور الـ 16


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