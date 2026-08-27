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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoكريستال بالاس
سيلهرست بارك
team-logoمانشستر سيتي
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي
كريستال بالاس
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر سيتي يطمح لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الفوز الصعب على بورنموث في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو الجمعة 28 أغسطس 2026، على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
سيلهرست بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2حفيظ دراجي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

كريستال بالاسHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestمان سيتي
1
دين هندرسون
6
J. Canvot
30
أوسكار مينجويزا
26
كريس ريتشاردز
18
دايتشي كامادا
9
إدي نيكيتاه
11
دوايت ماكنيل
2
دانيال مونيوز
20
ادم وارتون
3
تيريك ميتشل
14
جان فيليب ماتيتا
1
جيانلويجي دوناروما
45
عبد القادر خوسانوف
82
ريكو لويس
24
يوشكو جفارديول
3
روبن دياش
8
ماتيو كوفاتشيتش
47
فيل فودين
33
نيكو أوريلي
6
مارك جويهي
42
أنطوان سيمينيو
9
إرلينج هالاند

4-2-3-1

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيير ساج

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كريستال بالاس ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

بالاس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ كريستال بالاس ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

بالاس

آخر 5 مباريات

مان سيتي

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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