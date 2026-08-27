ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر سيتي يطمح لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الفوز الصعب على بورنموث في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو الجمعة 28 أغسطس 2026، على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 15:00 سيلهرست بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج كريستال بالاس ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ كريستال بالاس ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027