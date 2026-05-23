ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "سيلهرست بارك" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس.

المباراة ستكون احتفالية كبرى لآرسنال الذي حصل رقميًا على لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2003-2004.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

1
دين هندرسون
34
شادي رياض
5
ماكسينس لاكروا
23
J. Canvot
19
ويليام هيوز
10
يريمي بينو
2
دانيال مونوز
11
بيرنان جونسون
55
جاستن ديفيني
8
جيفرسون ليرما
22
يورغن ستراند لارسن
1
دافيد رايا
16
كريستيان نورجارد
6
جابرييل
3
كريستيان موسكيرا
5
بييرو هينكابي
56
ماكس داومان
10
إيبيريشي إيز
36
مارتن زوبيميندي
14
فيكتور جيوكيريس
20
نوني مادويكي
11
جابرييل مارتينيلي

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج كريستال بالاس وآرسنال في المباريات الأخيرة

بالاس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات كريستال بالاس وآرسنال في المباريات الأخيرة

بالاس

آخر 5 مباريات

آرسنال

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

