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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoكرواتيا
Stadion Rujevica
team-logoإنجلترا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كرواتيا ضد إنجلترا
كرواتيا
إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب كرواتيا نظيره الإنجليزي على ملعب "روجيفيكا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة قوية يحتل الإسبان صدارتها برصيد 6 نقاط ويتقاسم الإنجليز والكروات الوصافة برصيد 3 نقاط مع فارق أهداف لصالح رفاق هاري كين.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ملعب "روجيفيكا".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي محمد علي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

علي محمد علي


التشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة كرواتيا ضد إنجلترا

4-2-3-1
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
التشكيل
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
4-2-3-1
دومينيك ليفاكوفيتشدومينيك ليفاكوفيتشلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشI. SmolcicI. Smolcicيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولإيفان بيريشيتشإيفان بيريشيتشلوكا مودريتشلوكا مودريتشفرانجو ايفانوفيتشفرانجو ايفانوفيتشماركو باشاليتشماركو باشاليتشبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشماريو باشاليتشماريو باشاليتشأنتي بوديميرأنتي بوديميرجوردان بيكفوردجوردان بيكفوردترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولدإزري كونساإزري كونسالويس هاللويس هالمارك جويهيمارك جويهيانتوني جوردونانتوني جوردونبوكايو ساكابوكايو ساكاإليوت أندرسونإليوت أندرسونمورجان روجرزمورجان روجرزمايلز لويس سكيليمايلز لويس سكيليهاري كينهاري كين
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
4-2-3-1
كرواتيا

التشكيلة الأساسية

إنجلترا

المدرب

  • سلافين بيليتش
  • توماس توخيل


نتائج كرواتيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة


كرواتيا

كرواتيا - المستوى

بنما
ف0-1
غانا
ف2-1
البرتغال
خ2-1
تشيكيا
ف1-2
إسبانيا
خ4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
إنجلترا

إنجلترا - المستوى

النرويج
ف1-2
الأرجنتين
خ1-2
فرنسا
ف4-6
إسبانيا
خ2-3
تشيكيا
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات كرواتيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

كرواتياتعادلإنجلترا
1
1
3
كأس العالم
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
4
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
2
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
0
انتهت
كأس العالم
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
4الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
220073+46
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
210143+13
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
210135-23
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
200214-30
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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