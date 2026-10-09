ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري ويوفنتوس في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كالياري يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 10 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد سردينيا أرينا.

المباريات التالية كالياري الدوري الإيطالي 14:45 يوفنتوس

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 14:45 أونيبول دوموس





ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة





ترتيب كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027



