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الدوري الإيطالي
team-logoكالياري
أونيبول دوموس
team-logoإنتر
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
كالياري ضد إنتر
كالياري
إنتر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وإنتر في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان حققا الفوز في المباراة الأولى لكل منهما، ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بينما يحتل كالياري المركز السابع.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كالياري وإنتر في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 30 أغسطس 2026، على استاد سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 2
أونيبول دوموس

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي من خلاله.



كيف تشاهد مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نابولي ضد كومو

4-3-3
نابولي crest
نابولي
نابولي
التشكيل
كومو crest
كومو
كومو
4-2-3-1
1أليكس ميريت13أمير رحماني17ماتياس أوليفيرا22جيوفاني دي لورينزو37ليوناردو سبينازولا68ستانيسلاف لوبوتكا99أندري زامبو أنغويسا8سكوت مكتوميناي19راسموس هويلوند27أليسون سانتوس21ماتيو بوليتانو1جان بوتيز4جاكوبو رامون3أليكس فالي27يان كوتو99تريفوه تشالوباه17خيسوس رودريجيز20مارتن باتورينا5ماكسيمو بيروني10نيكو باز6لويس ميلا9أناستاسيوس دوفيكاس
كومو crest
كومو
كومو
4-3-3
نابولي

التشكيلة الأساسية

كومو

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري
  • سيسك فابريجاس


نتائج كالياري وإنتر في المباريات الأخيرة


نابولي

نابولي - المستوى

CAR
ف2-0
أوساسونا
ف2-1
سيلتا فيجو
ت1-1
ARI
ف6-2
جنوى
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
كومو

كومو - المستوى

FAM
ف3-2
آرسنال
خ1-1
ليفربول
ت0-0
ليفربول
خ2-0
أودينيزي
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات كالياري وإنتر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

نابوليتعادلكومو
1
2
2
الدوري الإيطالي
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كومو
كومو
0
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نابولي
نابولي
0
انتهت
كأس إيطاليا
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نابولي
نابولي
1
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كومو
كومو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
0
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كومو
كومو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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كومو
كومو
2
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نابولي
نابولي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
3
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كومو
كومو
1
انتهت
5الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
110040+43
ف
2
إنترإنترإنتر
110041+33
ف
3
ليتشيليتشيليتشي
110020+23
ف
4
نابولينابولينابولي
110020+23
ف
5
ميلانميلانميلان
110021+13
ف
6
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
110021+13
ف
7
كالياريكالياريكالياري
110010+13
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
110010+13
ف
9
لاتسيولاتسيولاتسيو
110010+13
ف
10
كوموكوموكومو
10101101
ت
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
10101101
ت
12
ساسولوساسولوساسوولو
100112-10
خ
13
تورينوتورينوتورينو
100112-10
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
100101-10
خ
15
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
100101-10
خ
16
بارمابارمابارما
100101-10
خ
17
جنوىجنوىجنوى
100102-20
خ
18
فينيسيافينيسيافينيزيا
100102-20
خ
19
مونزامونزامونزا
100114-30
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
100104-40
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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