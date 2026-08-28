ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وإنتر في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان حققا الفوز في المباراة الأولى لكل منهما، ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بينما يحتل كالياري المركز السابع.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كالياري وإنتر في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 30 أغسطس 2026، على استاد سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 14:45 أونيبول دوموس

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي من خلاله.









كيف تشاهد مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج كالياري وإنتر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات كالياري وإنتر في المباريات الأخيرة





ترتيب كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027







