ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات أثبتت جاهزيتها لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب المغربي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام اسكتلندا بعدما حقق نتيجة إيجابية بالتعادل مع البرازيل 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026 هو مساء الجمعة 19 يونيو 2026 صباح السبت 20 يونيو 2026 على ملعب جيليت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء الجمعة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR جواد بدة beIN Max 2 beIN Max 4 خليل البلوشي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026

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نتائج المغرب واسكتلندا في المباريات الأخيرة

ترتيب المغرب واسكتلندا في مجموعات كأس العالم 2026