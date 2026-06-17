ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب القطري يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام المضيف كندا بعدما حقق نتيجة إيجابية بالتعادل مع سويسرا 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026 هو صباح الجمعة 19 يونيو 2026 على ملعب بي سي بليس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 2 بي سي بليس

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 2 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 2 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026

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نتائج قطر وكندا في المباريات الأخيرة

ترتيب قطر وكندا في مجموعات كأس العالم 2026