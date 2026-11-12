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المباريات الودية
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأستراليا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الإمارات العربية المتحدة ضد الهندوراس
المباريات الودية
قطر ضد أستراليا
قطر
أستراليا
قطر
أستراليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة قطر وأستراليا الودية 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب عبدالله بن خليفة مواجهة قوية تجمع بين قطر وأستراليا، ضمن منافسات توقف نوفمبر الدولي في مباراة ودية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026؟

موعد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب عبدالله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء (17:45) مساء بتوقيت السعودية وقطر، السادسة وخمس وأربعين دقيقة (18:45) بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - الجولة 1
المباريات التالية
قطر

قطر

المباريات الودية

13 نوفمبر 2026

أستراليا

أستراليا

الإمارات

الإمارات

المباريات الودية

13 نوفمبر 2026

هندوراس

هندوراس

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأستراليا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات الكاس، حقوق بث مباراة قطر وأستراليا الودية 2026.

كيف تشاهد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وأستراليا الودية 2026

نتائج قطر وأستراليا في المباريات الأخيرة

قطر

قطر - المستوى

البوسنة
خ3-1
البحرين
ف2-0
اليمن
ف0-1
الإمارات
ت1-1
السعودية
خ0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
أستراليا

أستراليا - المستوى

أمريكا
خ2-0
باراجواي
ت0-0
مصر
خ1-1
البرازيل
ت1-1
البرازيل
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات قطر وأستراليا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

قطرتعادلأستراليا
1
1
3
المباريات الودية
قطر badge
قطر
قطر
1
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
قطر badge
قطر
قطر
0
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
4
قطر badge
قطر
قطر
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
قطر badge
قطر
قطر
1
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
3
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
3
قطر badge
قطر
قطر
0
انتهت
2الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

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