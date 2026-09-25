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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
الكويت ضد العراق
الكويت
العراق
الكويت
العراق

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب القطري أمام نظيره اليمني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب القطري البطولة بفوز منطقي على البحرين بهدفين نظيفين، بينما هزم اليمنيون بشكل مخيب أمام الإمارات بأربعة أهداف نظيفة.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأحد 27 سبتمبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة إلا خمس دقائق مساء (18:55) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساء (19:55) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 2


ما القنوات الناقلة لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" من أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قنوات الكأس

الكأس 1

منتصر الأزهري


قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

محمد الهنائي


عمان الرياضية

عمان الرياضية

صلاح الحمداني


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية

محمد العتيبي


التشكيل المتوقع لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب القطري المتوقع أمام اليمن


حراسة المرمى

محمود أبو ندى

خط الدفاع

سلطان البريك - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

خط الوسط

عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي - محمد مناعي

خط الهجوم

إدميلسون جونيور - المعز علي - أكرم عفيف


تشكيل اليمن المتوقع أمام المنتخب القطري


حراسة المرمى

محمد أمان

خط الدفاع

رضوان الحبيشي - نادر سهل - هارون الزبيدي - رامي الوسماني

خط الوسط

أسامة عنبر - عمر جولان - عبد الواسع المطري

خط الهجوم

عبد المجيد صبارة - ناصر محمدوه - عمر الداحي

نتائج قطر واليمن في المباريات الأخيرة


اليمن

اليمن - المستوى

بروناي
ف0-2
بروناي
ف9-0
بوتان
ف7-1
لبنان
ف0-2
الإمارات
خ4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
20/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
قطر

قطر - المستوى

السلفادور
ت0-0
سويسرا
ت1-1
كندا
خ6-0
البوسنة
خ3-1
البحرين
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات قطر واليمن في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

اليمنتعادلقطر
0
1
4
كأس الخليج
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
قطر badge
قطر
قطر
6
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
4
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
انتهت
كأس الخليج
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
قطر badge
قطر
قطر
0
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
2
اليمن badge
اليمن
اليمن
1
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
2
اليمن badge
اليمن
اليمن
1
انتهت
2الأهداف المسجلة14
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
110040+43
ف
2
قطرقطرقطر
110020+23
ف
3
البحرينالبحرينالبحرين
100102-20
خ
4
اليمناليمناليمن
100104-40
خ
الجولة القادمة


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